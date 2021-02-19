В Японии зафиксировали новую мутацию коронавируса COVID-19, которая отличается от штаммов, ранее появившихся в стране, Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Об этом сообщает The Japan Times.

По словам генерального секретаря Кабинета министров Японии Кацунобу Като, 91 случай заражения новым штаммом коронавируса был обнаружен в регионе Канто на востоке Японии, еще два случая заражения были обнаружены на карантинном пункте в аэропорту.

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии отметил, что новый штамм, вероятно, возник за границей, но он отличается от других штаммов, которые ранее были обнаружены на территории страны.

На данное время в Японии зарегистрирован 151 случай заболевания разновидностями штаммов, которые впервые были зафиксированы в Великобритании, ЮАР и Бразилии. Всего в стране зарегистрировано более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 и более 7 тыс. смертей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии обнаружили еще один гибридный штамм коронавируса.

Еще мы писали о том, что в Польше выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса.