В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" отреагировали на введение СНБО санкций против лидера этой политсилы Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии это расценили как новый шаг власти к диктатуре.

Заявление ОПЗЖ опубликовано на ее официальном сайте.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на главу политсовета и председателя стратегического совета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк", - напомнили в партии.

В политсиле добавили, что режим Владимира Зеленского - политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, "Зеленский начал уничтожать украинскую демократию", считают в ОПЗЖ.

"Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима", - говорится в заявлении.

Партия оценила решение СНБО по введению персональных санкций против Медведчука и Козака как спланированный акт политических репрессий.

"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует. Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", - резюмировали в оппозиционной силе.

Ранее "Страна" писала, что СНБО решил арестовать долю Оксаны Марченко в "1+1".

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