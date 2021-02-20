В Москве широкую дискуссию получила возможная установки памятника на Лубянской площади.

У входа в офис ФСБ может появиться монумент. С 25 февраля на специальном сайте москвичи смогут проголосовать за личность, память о которой увековечат в центре столицы.

В шорт-лист попали создатель советской спецслужбы ВЧК Феликс Дзержинский (его памятник стоял на этом месте до 1991 года) и князь Александр Невский. Их кандидатуры вынесены на рассмотрение.

После подведения итогов опроса будет организовано голосование в Мосгордуме, которая и примет окончательное решение.

"Страна" рассказывает, как появилась идея, почему рассматриваются именно Дзержинский и Невский, кто за них ратует, что думает Владимир Путин и почему в оппозиции все это считают технологией власти.

Как появилась идея установки памятника на Лубянке

С предложением об установке памятника на Лубянской площади выступала организация "Офицеры России".

17 февраля они написали обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности сноса памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади (подробнее об этом расскажет ниже).

И обратились в Общественную палату Москвы, чтобы та вынесла этот вопрос на обсуждение.

Феликс Дзержинский (годы жизни 1877 - 1926) - революционер-большевик польского происхождения, создал и возглавлял ВЧК - Всероссийскую чрезвычайную комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Был ключевой фигурой при проведении большевиками так называемого Красного террора во время Гражданской войны.

Феликс Дзержинский. Архивное фото

От коллег он получил прозвище "Железный Феликс". Скончался от сердечного приступа. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Дзержинский считается "отцом" советских спецслужб - ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ. От них же ведет свою родословную и современная российская спецслужба - ФСБ.

В 1958 году на Лубянской площади, которая носила имя Дзержинского (там находилось здание КГБ), установили памятник в его честь - в полный рост, вполоборота к зданию чекистов. Он простоял более тридцати лет и был демонтирован в 1991 году после того, как потерпела крах попытка госпереворота ГКЧП. Выглядел он так:

Памятник Дзержинскому в советские времена. Архивное фото ТАСС

Монумент не уничтожили. Сейчас он находится в московском "Музеоне" - ансамбле архитектурных композиций под открытым небом в Парке Горького:

Памятник Дзержинскому в Музеоне сейчас. Фото с сайта onsmedia.com

Лубянская площадь сейчас тоже изменила внешний облик. Пешеходная зона расширена. На месте монумента зимой устанавливают большую елку и иллюминационные украшения, в теплое время года там нет ничего.

На Лубянке, у выхода из одноименного метро, берет начало самая популярная туристическая улица среди иностранцев - Никольская.

Лубянская площадь сейчас. Фото с сайта moscowwalks.ru

Из Парка Горького обратно на Лубянку "Офицеры России" и предлагают вернуть памятник Дзержинскому. К ним в этой затее примкнули коммунисты.

"С правовой точки зрения удаление памятника Дзержинскому с Лубянской площади было незаконным, снос был совершен в виде хулиганских действий и произведен митингующими собственными силами", - выступили с заявлениям московские депутаты от КПРФ.

Подключились и другие деятели. Самый известный среди них для украинцев - писатель Захар Прилепин - друг "ЛДНР". С февраля этого года он еще и председатель политической партии "За правду". Намерен участвовать с новой партией в выборах в Госдуму в сентябре 2021. Несколько месяцев назад он выпустил на НТВ передачу "Дзержинский: умереть, побеждая".

Но пролоббировать возвращение возвращения "Железного Феликса" оказалось не так просто. Узнав эту новость, активизировались другие общественные организации и активисты.

По итогам всех предложений о том, какой монумент должен быть на Лубянке, был сформирован лонг-лист. В него вошли:

Феликс Дзержинский,

Юрий Андропов (генсек ЦК КПСС и глава КГБ),

Иван III Васильевич (великий князь Московский и государь всея Руси),

Александр Невский (князь и полководец).

По итогам голосования в Общественной палате Москвы были отобраны Феликс и Александр.

Кандидату последнего предложила культурная интеллигенция в лице музейного сообщества.

"Александр Невский - тот герой, тот борец за религиозную и культурную идентификацию Руси, который будет понятен абсолютно всем и не вызовет никаких вопросов", - заявил замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

К музейщикам подключилась Русская православная церковь. Александр Невский, помимо прочего, канонизированный РПЦ в лике святых. Церковь жестко раскритиковала идею с переносом Дзержинского и поддержала Александра Невского.

"Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года", - заявил епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии.

Александр Невский (годы жизни 1221 - 1263) - был князем Новгородским, Киевский и Владимирским. В мае этого года в России будет праздноваться 800-летие со дня его рождения.

В историю Александр вошел после Невской битвы 1240 года - вместе в дружиной и ополчением отбил атаку шведского флота.

После нее получил прозвище "Невский" - от названия реки Невы, где и проходил бой. В 1242 году в знаменитой битве на Чудском озере ("Ледовое побоище") разбил войска Тевтонского ордена.

Александр Невский изображен в ходе Невской битвы

В Москве Александр Невский масштабно не увековечен. Александровский сад возле Кремля, примыкающий к стеле городов-героев назван не в его честь, а Александра II - старшего сына династии Романовых.

Как и кто будет принимать решение по памятнику

Голосование за то, чей памятник появится на Лубянке, будет проходить с 28 февраля по 5 марта. Его проведут на сайте "Активный гражданин" - одной из онлайн-площадок правительства Москвы.

Портал предназначен для подобных голосований. Туда выносят вопросы, как будет называться станция метро, улица, парк. Москвичи сами предлагают варианты, сами голосуют.

Результаты опроса не имеют юридической силы. Но срез общественного мнения передается в Мосгордуму, которая голосует за решения.

Но, скорее всего, решение по монументу на Лубянке будет приниматься даже не уровне мэра Сергея Собянина, а лично Владимира Путина. Оба они пока не высказывать по теме Дзержинского-Невского.

Позицию президента России можно попробовать прочитать в его высказываниях и решениях.

В 2014 году Путин вернул дивизии внутренних войск имя Дзержинского. Но особых комплиментов в его адрес не озвучивал. В целом, позиция российской власти в отношении советского периода истории двоякая. С одной стороны активно пропагандируется все хорошое, что было при СССР (победа в Великой отечественной, достижение в науке, первый полет в космос и т.д.), осуждается распад Союза. С другой стороны - по событиям революции 1917 года и Гражданской войны симпатии власти не стороне большевиков. В массовой культуре (особенно через кинематограф) проводится мысль, что революция 1917 года была ударом в спину России, которая не дала ей победить в Первой Мировой войне и ввергла в гражданскую бойню. Активно проводятся и параллели с нынешнем временем - внесистемную оппозицию во главе с Навальным сравнивают с теми же большевиками (а самого Навального с Лениным, который приехал в Россию через Германию). В целом проводится мысль, что Россия не выдержит третьей революции за последние 100 лет (первые две - в 1917 и 1991 годах).

Кроме того, стоит напомнить, что по поручению Путина в России был перезахоронен прах одного из лидеров Белого движения генерала Антона Деникина.

Но в целом на официальном уровне в России события революции 1917 года комментируются скупо. В основном делается упор на недопустимости повторения гражданского противостояния.

Другое дело Александр Невский, фигура которого не вызывает противоречий в российском обществе.

В 2012 году Путин включил его число своих любимых правителей прошлого наряду с Петром I, Екатериной II и Александром III.

Поэтому в России многие считают, что Путин поддерживает установку памятника Невскому. Тем более, что в этом году будет отмечаться его 800-летие.

Так, например, полагает близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

"Памятник на Лубянке будет или Дзержинскому или Александру Невскому. Решено. Референдум. Но почти без участия пенсионеров. Москвичи будут голосовать на портале Активный гражданин с 25 февраля по 5 марта. Победит, видимо, в таких условиях, Александр Невский. Русская Православная Церковь за Александра Невского. Власть, вопреки мифам обезумевших от перспектив победы или разгрома оппозиционеров, - тоже за Александра Невского. Большинство сми будет за Александра Невского. Несколько лет назад было подобное голосование и там Александр Невский победил даже Сталина.

Конечно, огромное число людей захотят путем голосования за Дзержинского послать власти свой мандат, - вы, власть, должны сажать массово олигархов, воров, коррупционеров, врагов народа. И даже не бояться самых наглых и расстреливать.

Но власть не хочет их ни сажать, ни тем более расстреливать. Власть хочет все разрулить помягче. Поэтому власти Дзержинский на Лубянке не нужен. Достаточно там иметь здание КГБ, а в нем ФСБ. А Александр Невский, который много раз бил европейцев, - нужен. Поэтому в таких условиях победит Алексндр Невский", - написал Марков.

В тоже время, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов полагает, что может победить и Дзержинский.

"Вырисовывается конфигурация мнений - коммунисты и чекисты за памятник Дзержинскому, лоялисты за памятник Невскому, оппозиция (брезгливо) ни за кого из них. Прогнозируемый результат - коммунисты мобилизуют своих сторонников, лоялисты растеряются (см что было с попыткой переименования Войковской), оппозиция (брезгливо) проигнорирует опрос.

В результате в опросе выиграет памятник Дзержинскому, что и будет представлено как мнение москвичей", - написал Алексей Венедиктов.

В своем телеграме он провел опрос, чей памятник надо устанавливать на Лубянке. На момент подготовки материале проголосовали 38 тысяч его подписчиков. 56% - за Александра Невского, 44% - за Феликса Дзержинского.

Подробно высказался и Григорий Резин - российский историк, искусствовед и один из самых известных архитектурных критиков страны:

"По поводу восстановления памятника Дзержинскому. Довольно скучно, но все же стоит, вероятно, сказать.

Я исхожу из того, что

а) Дзержинский был палачом и восстановление памятника ему -- это аморальное деяние,

б) что для инициаторов этого восстановления оно является актом реванша, отмены 1991 года. Это довольно удручающе, поскольку тем самым оказывается, что органы государственной безопасности утверждают свою идентичность и достоинство через отождествление с палачом,

в) что в отличие от самого Дзержинского памятник Дзержинскому Евгения Вучетича очень хорош, настолько, что попытка его заменить памятником кому угодно работы любого из современных скульпторов не будет воспринята обществом иначе, чем оно восприняло памятники Петру I, Достоевскому, Калашникову, князю Владимиру, Александру II, то есть как дерьмо, которым загаживают наш город. Поскольку в данном случае это будет дерьмо против Дзержинского, окажется, что это дерьмо по либеральным соображениям.

г) что эти обстоятельства значительно сильнее художественных проблем, которые возникают у сегодняшней Лубянской площади, и что эксперты, которые поставили художественный облик площади выше, чем разрушение общественной этики через восстановление достоинства палача, совершили профессиональную ошибку.

д) и что вытекающее из этого решение — памятник ставится в любом случае для завершения облика площади, остается лишь решить вопрос кому, путем голосования, параметры которого пока не прописаны, но возможность не ставить никакого памятника уже не предусмотрена — является ошибкой, поскольку мнение людей, не желающих видеть там никакого памятника, невозможно учесть.

К этой ситуации привел в частности Алексей Венедиктов, во-первых вынесший проблему в общественную палату Москвы, во-вторых активно продвигающий идею голосования на радио Эхо.

При этом я категорически не согласен с теми моими знакомыми, которые рассматривают его роль как отрицательную, не поддерживают его и считают морально неприемлемым в этом участвовать. Напротив, я считаю его усилия достойными и, надеюсь, хитроумными.

Во-первых, хотя на поверхности новостного поля он выглядит хедлайнером истории, очевидно, что инициатор восстановления памятника — никак не он. Наоборот, ему удалось вывести ситуацию из состояния подковерной инициативы в общественное обсуждение. Если бы не это, мы бы в один прекрасный момент обнаружили, что Дзержинский восстановился на Лубянке подобно тому, как был подменен Жуков у Кремля, только с большим успехом.

Во-вторых, надо все же держать в голове, что единственным инициатором восстановления памятника является ФСБ или некто из ФСБ, и иное решения, кроме памятника Дзержинскому, инициатора не устроит. Поэтому если в голосовании победит памятник Александру Невскому или Ивану Грозному, чекисты с большой долей вероятности найдут способ провалить эту инициативу, чтобы оставить пустым святое для них место до лучших времен.

Я в целом совсем не принимаю идею "умного голосования" Алексея Навального, но в данном случае считаю правильной именно эту технологию. Нужно голосовать и нужно голосовать за ту фигуру, которая потенциально может обойти Дзержинского, и если она победит, то история — с утверждением ее Думой, конкурсом, обсуждением конкурсных проектов, объявлением победителя, доработкой конкурсного проекта и т.д. — сама по себе зайдет в тупик. Чего бы и хотелось".

Наконец, в оппозиции считают, что все это голосование - попытка власти отвлечь внимание москвичей от акций протеста и посадки Навального, предложив им новую "хайповую" тему для споров.

Некоторые также предлагали внести на рассмотрение идею установки памятника Немцову. Но она, как видим, не прошла.