Меркель признала отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей.
Трансляция конференции, которая из-за пандемии коронавируса проходит по видеосвязи, ведется в Ютьюб.
"Минский процесс - это дипломатическое средство, но хочется прогресса", - сказала канцлер.
Она добавила, что, "когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы".
О том, что Украина фактически вышла из Минского процесса, не раз заявляли в России. Например, летом об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Как писала "Страна", об уклонении Киева от выполнения Минского комплекса мер говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков.