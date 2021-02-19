Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей.

Трансляция конференции, которая из-за пандемии коронавируса проходит по видеосвязи, ведется в Ютьюб.

"Минский процесс - это дипломатическое средство, но хочется прогресса", - сказала канцлер.

Она добавила, что, "когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы".

О том, что Украина фактически вышла из Минского процесса, не раз заявляли в России. Например, летом об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Как писала "Страна", об уклонении Киева от выполнения Минского комплекса мер говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков.