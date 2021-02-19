"Нужна Западу, чтоб нас раздражать". Лавров сделал заявление об Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Запад поддерживает Украину. По его словам, это делается для раздражения России.
Украинскую тему глава МИД России затронул в интервью РБК, которое появилось 19 февраля.
"Им (Западу - Ред.) украинский режим нужен только для одного: чтобы постоянно нас раздражать и выискивать новые поводы для русофобской политики. Ослабить они хотят всё, что вокруг нас расположено. Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье. После успешной миссии Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал Лавров.
По его мнению, причина такого поведения Запада кроется не в идеологии.
"Это не имеет никакого отношения к идеологии, холодной войне и противостоянию двух систем. Это все имеет отношение к тому, что наши западные партнеры не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни было еще. Надо создать структуру, где они обязательно будут главными", - полагает министр.
Как писала "Страна", буквально вчера спикер Кремля Дмитрий Песков назвал Украину "проектом западных стран" и недружественным России государством.
А днем ранее Владимир Путин заявил, что Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине.