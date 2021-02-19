Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Запад поддерживает Украину. По его словам, это делается для раздражения России.

Украинскую тему глава МИД России затронул в интервью РБК, которое появилось 19 февраля.

"Им (Западу - Ред.) украинский режим нужен только для одного: чтобы постоянно нас раздражать и выискивать новые поводы для русофобской политики. Ослабить они хотят всё, что вокруг нас расположено. Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье. После успешной миссии Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал Лавров.

По его мнению, причина такого поведения Запада кроется не в идеологии.

"Это не имеет никакого отношения к идеологии, холодной войне и противостоянию двух систем. Это все имеет отношение к тому, что наши западные партнеры не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни было еще. Надо создать структуру, где они обязательно будут главными", - полагает министр.

Как писала "Страна", буквально вчера спикер Кремля Дмитрий Песков назвал Украину "проектом западных стран" и недружественным России государством.

А днем ранее Владимир Путин заявил, что Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине.