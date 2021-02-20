В распоряжении "Страны" оказались свежие темники Банковой, посвященные санкциям, введенным Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В частности, в темниках прописаны следующие тезисы:

"Инструмент санкций это быстрое реагирование на угрозы национальной безопасности, которые нужно устранить срочно. Санкции не подменяют уголовный процесс. Но уголовный процесс это долго - минимум на годы. Поэтому соответствующее уголовное дело о финансировании терроризма будет реализовано в законном порядке. Но санкции это отдельный инструмент срочного реагирования, который можно применять в соответствии с действующим законом Украины "О санкциях" и Конституцией Украины";





"Жаль, что такие принципиальные решения не были приняты во времена (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко. Который и позволил Медведчуку стать телемагнатом, получать ему доход от украденного у государства нефтепродуктопровода так далее. Все это использовалось против Украины и в интересах государства-агрессора. Мы это обезвреживаем".

"Главных пунктов два. 1. Внесудебная расправа это хорошо. 2. Зеленский круче, чем Порошенко", - комментирует темники телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу, 19 февраля, принял решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Также секретарь СНБО Данилов заявил, что в рамках санкций наложен арест на долю Оксаны Марченко в телеканале "1+1". Всего она владеет 8% акций телеканала.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих через территорию Украины, общая протяженность которых составляет 1433 км.