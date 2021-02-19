После сильных морозов, от которых Украина уже отвыкла, в страну идет потепление. На выходных днем практически повсеместно будет плюсовая температура.

Такой прогноз дала в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупредила, что потепление еще не означает весны, до которой придется немного потерпеть. Но она все же даст о себе знать в субботу и воскресенье.

20 февраля в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается в диапазоне +1...+5 градусов, на Закарпатье - до +7 градусов. На остальной территории в течение дня будет 0...-5, а в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов.

Ближайшей ночью мороз еще больно покусает, однако ночь на воскресенье уже будет с умеренным морозом, а днем ​​в воскресенье практически повсеместно ожидается около нуля или плюс.

Что касается осадков, снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории - без осадков, антициклон будет доминировать. Днем в субботу и воскресенье в Украине - без осадков.

В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки вряд ли возможны. В столице ближайшей ночью еще побудет мороз до -13...-15 градусов, но уже в субботу днем ​​столбики термометров поднимутся до 0...-2 градусов. В дальнейшем потепление усилится.

В связи с резким изменением погоды синоптик посоветовала метеозависимым людям держать под рукой лекарства: может немного штормить в голове.

Также она порекомендовала быть осторожными рядом с билбордами, большими деревьями и крупными конструкциями, так как вероятны падения глыб льда.



Гидрометцентр тоже предрекает резкое потепление в Украине во всех регионах.

Между тем в США из-за аномальных холодов десятками гибнут люди.