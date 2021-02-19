На северо-востоке Польши выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса в стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Wprost.

"Недавно я получил информацию, что кроме британской мутации в Польше появилась также южноафриканская. Первый случай идентифицирован в лаборатории медуниверситета в Белостоке. Этот случай зафиксирован в окрестностях города Сувалки", - сказал глава Минздрава.

По его словам, британский и южноафриканский штаммы коронавируса "ускорят пандемические процессы в Польше".

Накануне представитель польского Минздрава Войцех Андрусевич накануне заявил, что в Польше 10% случаев инфицирования Covid-19 берут начало от "британской" мутации коронавируса.

Напомним, недавно южноафриканский штамм был выявлен и в Индии.

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