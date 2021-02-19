После принятия решения СНБО вернуть в госсобственость нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" его прокомментировал секретарь органа Алексей Данилов.

По словам чиновника, до сих пор неизвестно, как магистраль оказалась у нынешних владельцев из другой страны.

Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

Поскольку СНБО поставил правоохранительным органам задачу выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках, у Данилова спросили, речь идет о национализации или оспаривании приватизации.

"Дело в том, что никакой приватизации этого объекта украинской собственности не было. На наш взгляд, непонятным пока что способом этот объект государственной собственности без приватизации, без Фонда госимущества оказался у владельцев, которые зарегистрированы в другой стране. И сейчас дано поручение разобраться, почему так произошло, кто эту махинацию проводил, почему так произошло, что эти аффилированные с Украиной граждане определенное время пользовались этим продуктопроводом", - пояснил Данилов.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить о захвате объекта, секретарь СНБО ответил, что нефтепродуктопровод находился не под контролем Украины.

"Кто им пользовался, как это происходило – вы в ближайшее время все это увидите и услышите", - добавил он.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

До 2016 года "Прикарпатзападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "Прикарпатзападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "Прикарпатзападтранс".

Сейчас "Прикарпатзападтранс" с уставным капиталом 105,5 млн грн принадлежит "Нефтебитумному заводу" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Как писала "Страна", на заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Кроме того, совет решил вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.