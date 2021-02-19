Сегодня, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил: решением Совбеза Украины было принято решение о введении санкции против 19 компаний и восьми физических лиц.
Среди них пятеро граждан России, а также трое Украины: нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга - телеведущая Оксаны Марченко, Наталья Лавренюк - гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции власти ввели ранее.
В СНБО говорят, что Медведчук с Марченко "финансировали терроризм". Как и когда - не уточняют, ссылаясь, что ведется следствие. Но пока семья подозреваемыми по этому делу не являются.
Не исключено, что на самом деле санкции связаны с борьбой за ценный актив - трубопровод, по которому в Украину из России качают дизель и бензин. Подробно о возможной истинной природе новых санкций - в материале "Страны".
Также мы подготовили реакцию лидеров мнений из соцсетей на введение санкций сегодня.
"СНБО превратился в личный трибунал Зеленского"
Известный юрист Андрей Портнов поделился своим мнением с подписчиками в телеграме.
"Санкции в отношении телеканалов и украинских граждан — абсолютный волюнтаризм, подменяющий базовые международные принципы, включая право на защиту и на справедливый суд", - написал Портнов.
Журналист Юрий Ткачев:
"Данилов заявил, что в будущем санкции будут вводиться против всех, кому вручены подозрения по "террористическим" статьям.
То есть, виновны они или нет - вопрос десятый. Подозрение есть - всё, лови плюху.
И в общем-то можно потом и не судить, санкции и так нормально превращают жизнь человека в ад.
СНБО окончательно превратилось в специальный политический трибунал под личным руководством Зеленского.
Нормальная такая африканская деспотия образца второй половины XX века".
Экс-министр юстиции Павел Розенко напомнил, что предыдущие заявления СНБО о виновности Тараса Козака так и не получили подтверждений в правовом поле. И предположил, что нынешние санкции ждет та же судьба.
"ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД....
- За финансирования терроризма санкции наложены на Тараса Козака;
- Закрити три телеканала: ZIK, Newsone, 112 ...
СЕГОДНЯ ....
- За финансирования терроризма санкции наложены на Медведчука и Оксану Марченко;
- телеканал 1 + 1 будет работать и дальше, говорит секретарь СНБОУ ...
В ПОЧЕМУ ПРИКОЛ, ДРУЗЬЯ??
И да... А что там с Тарасом Козаком??? Арестован уже? Обвинения в финансировании терроризма уже предъявлено??
Три недели уж прошло...
А российское электричество прекратили закупать у государства-агрессора?? Нет??
По-ходу, вся страна превратилась в съемочную площадку мы очередного сезона телесериала Слуга народа".
Экс-депутат Борислав Береза тоже обратил внимание на отсутствие уголовных дел против Медведчука и Марченко. И поставил новые санкции под сомнение.
"Только что узнал, что решением РНБО ввели санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Из-за финансирования терроризма. Если есть такая формулировка, то должно быть и уголовное дело. А значит это должно привести к судебному процессу над Медведчуком. Соответственно, если есть неопровержимые доказательства, то суд закончится обвинительным приговором Медведчуку. Если нет дела и не будет суда, то это пук в лужу".
Доказательств требует и спецкор "Страны" Олеся Медведева:
"А Порошенко как всегда просто балабол. Санкции конечно же никто не думал вводить против Макеенко.
А вот Марченко и Медведчук попали под них. По 258 (финансирование терроризма)
Доказательства будут?"
"А по Порошенко будут санкции?"
Юрист Елена Лешенко также проводит аналогии с тем, что Зеленский обещал бороться с Порошенко, но атакует тот электорат, который помог ему избраться:
"По итогам заседания сегодняшнего СНБО. Интересная интерпретация: "Я ваш вирок", однако".
Телеведущий Дмитрий Спивак задался таким вопросом:
"А ПО ПОРОШЕНКО БУДУТ САНКЦИИ?
Ну, типа, я - Ваш приговор и все такое..
Сажать же не получалось по причине плохих следователей и коррумпированных судов.
А тут ни суды не нужны, ни доказательства, ни хрена. Бери и вводи.
Так что там, Владимир Александрович с Порошенко, Кононенко, Пашинским, Яценюком и остальными?
Так Санкции будут или как?"
"Выстрел в молоко"
Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин считает, что Зеленский санкциями против его политсилы пытается перетянуть на свою сторону электорат Порошенко.
"Хочу напомнить, что Виктор Медведчук с марта 2014 года находится под американскими санкциями. У нас была информация, что в рамках царящей в Вашингтоне антироссийской истерии ограничительные меры могут быть введены и против членов его семьи, других представителей нашей команды. И мы к этому готовились значительное время. Это чтоб закрыть вопрос о реальном эффекте любых действий местных комиков. Бьют в молоко. Для перехвата избирателей Порошенко.
Но важно здесь другое. В вышедшем в январе этого года интервью Медведчука ведущему французскому изданию о международных отношениях Politique Internationale сама редакция в качестве заголовка выбрала "Украина - Россия: переговорщик". В течение последних лет Виктор Медведчук оставался одним из очень немногих людей, к чьему мнению прислушиваются в Кремле, кто упорно доказывал возможность деэскалации, а далее и нормализации отношений между странами. За что не снискал особой любви московских ястребов.
Те, кто здесь пафосно ежедневно кричит о том, что "Кремль ведёт работу по уничтожению Украины", нагло лгут. И знают это. Такую работу в России ещё даже не начинали. И потому миллиарды заработанных в России трудовыми мигрантами долларов до сих пор поступают в Украину, на наших заправках есть топливо, металлургический экспорт идёт через Керченский пролив и многое другое. Будем надеяться, что так останется и впредь. Но Зеленский и его подпевалы очень стараются, чтоб было иначе. Мирный процесс по Донбассу они уже заморозили до собственного бесславного ухода".
А вот режиссер Олег Сенцов покритиковал Зеленского за то, что он лишь внедрил то, что намеревался сделать еще предыдущий президент:
"Не сомневаюсь, что санкции против Межведчука и Ко готовились еще во времена Порошенко, а Зеленский простонагло этим воспользовался".