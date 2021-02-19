По меньшей мере 47 человек погибли в результате аномальных холодов и снегопадов, с которыми столкнулись США на текущей неделе. Большего всего жертв оказалось в штате Техас, где из-за непогоды массово отключали электроснабжение. Там умерли 30 человек.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Холод унес жизни молодых и старых людей. При этом власти ожидают, что в ближайшие дни количество жертв вырастет, учитывая сохраняющуюся холодную погоду, перебои с электричеством и питьевой водой.

Как пишет The Post, число 47 весьма приблизительное и скончавшихся от непогоды, "несомненно, больше, чем известно". А личности большинства жертв до сих пор не установлены.

Газета приводит трагические истории некоторых погибших. Так, в округе Тейлор, штат Техас, полицейские в течение нескольких дней доставляли еду и воду людям, а затем связывались с ними, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Троих из жителей они нашли мертвыми.

Там, где температура самая низкая, некоторые прибегают к рискованным попыткам согреться, используя газовые грили в помещении или включая двигатели автомобилей в закрытых гаражах. По меньшей мере пять человек умерли от отравления угарным газом, желая согреться.

Были и такие, кто замерз насмерть. По меньшей мере 17 человек умерли от переохлаждения.

Рано утром в четверг на парковке к северу от Хьюстона был найден мертвый мужчина. По словам властей, он был одет в пиджак без рубашки. У него не было обуви и носков.

В сельской местности на востоке Кентукки две пожилые женщины скончались от переохлаждения.

Еще одна группа умерших - жертвы несчастных случаев на морозе. Так, в Луизиане 77-летний мужчина поскользнулся, упал в бассейн и утонул. Другой мужчина в возрасте 50 лет погиб, поскользнувшись на льду и ударившись головой о землю.

10-летний мальчик умер в округе Шелби, штат Теннеси, провалившись под лед в пруд вместе со своей 6-летней сестрой. Девочка выжила, но находится в критическом состоянии.

Еще один ребенок, мальчик 11 лет, умер в стылом доме во сне от переохлаждения.

Власти Техаса предупреждают, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, поскольку прекратили работу скважины и трубопроводы природного газа, а также замерзли ветряные турбины.

Погода сейчас удивляет по всему миру. Так, в странах Ближнего Востока выпал снег, что там случается крайне редко.

А в Европе впервые за 25 лет замерзло Балтийское море. Туристы едут смотреть на это редкое явление.