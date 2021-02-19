Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в текущем году построит и запустит свой спутник. Он будет мониторить геопространственные данные.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, заявление прозвучало во время представления главе государства пилотного проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).

Зеленскому доложили, что введение НИГД в национальном масштабе будет способствовать поэтапной полной цифровизации всех процессов и данных в Украине и, как следствие, ускорению экономического развития страны.

Президент в ответ сказал, что информация на портале НИГД должна быть максимально актуальной. Для этого Государственное космическое агентство должно заключить соответствующие соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина не запустит собственный.

"Это очень нужно для людей. Люди, которых просто обманывали много-много лет, - они в принципе не доверяют любой системе. Поэтому прозрачная власть должна быть прозрачной. Если вы что-то загружаете и делаете прозрачным - это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое - это спутник. Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году", - пообещал президент.

Как писала "Страна", уже при Зеленском был принят закон, разрешающий частную космическую деятельность в Украине.

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