8 марта в Украине - государственный праздник и выходной день. В 2021 году он выпадает очень удачно - на начало недели.

Таким образом, украинцы получат три выходных подряд: 6 и 7 марта (суббота и воскресенье), 8 марта (понедельник).

Велика вероятность, что распространенным угощением в женский день на столах наших граждан будут блины. В 2021 году 8-го марта еще и первый день Масленицы, которая ознаменует собой проводы зимы.

Погода на 8 марта и Масленицу 2021 в городах Украины

Тремя выходными подряд можно будет воспользоваться, чтобы отправиться в короткое путешествие по стране. Хотя погода будет еще прохладной.

Например, в Киеве на уикэнд 6-8 марта днем ожидается -1, ночью -8.

В Одессе в эти же три дня - от +3 до -1 в ночное время. В Херсоне +3...-2.

Во Львове - от +3 до -5. В Ужгороде +6...-2.

В Харькове - от -3 до -9 ночью. В Днепре - от -1 до -9.

В Донецке -1...-10, в Луганске -1...-10.

На всей территории Украины будет преимущественно солнечно, сильные осадки не прогнозируются.