В рамках санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении Оксаны Марченко, супруги нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, будет наложен арест на ее долю в телеканале "1+1".

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания СНБО в пятницу, 19 февраля, рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.

"1+1 будет работать. Там на долю накладывается арест, они (владельцы доли - Ред.) не имеют права ее продавать, не имеют права ею пользоваться, не имеют права ее закладывать. Все имущество, которое есть, согласно тем пунктам санкций, которые уже наложены на сегодняшний день решением Совета национальной безопасности и обороны... в ближайшее время выйдет указ президента, там все увидите, про что идет речь", - сказал Данилов.

Видео: YouTube/ Наш

Отметим, что Оксане Марченко принадлежит 8% акций телеканала 1+1.

Напомним, сегодня СНБО приняло решение о введении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. В частности, санкции введены и против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее мы писали, что на акции под Офисом президента праворадикалы требовали от СНБО закрыть ряд СМИ, в том числе и "Страну".