Сегодня, 19 февраля, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Первое (решение - Ред.) - по обострению на Донбассе. Заслушали доклад Хомчака и разведчиков. Решение приняли, но оно секретное и не оглашается", - говорит Данилов.

Также секретарь СНБО Данилов сказал, что речь идёт о пяти сценариях развития событий.

Видео: YouTube/ Наш

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу, 19 февраля, принял решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Также секретарь СНБО Данилов заявил, что в рамках санкций наложен арест на долю Оксаны Марченко в телеканале "1+1". Всего она владеет 8% акций телеканала.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих через территорию Украины, общая протяженность которых составляет 1433 км.