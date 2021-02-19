Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих через территорию Украины, общая протяженность которых составляет 1433 км.

Об этом сообщает Офис президента.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - сказано на сайте главы государства.

Пресс-служба Зеленского добавила, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзахидтранс".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу, 19 февраля, принял решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. В частности, санкции введены и против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также секретарь СНБО Данилов заявил, что в рамках санкций наложен арест на долю Оксаны Марченко, супруги Медведчука, в телеканале "1+1". Всего она владеет 8% акций телеканала.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания СНБО решило вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.