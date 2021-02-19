Почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах - опрос
В Украине более половины жителей не поддержали бы повторное выдвижение действующего главы государства Владимира Зеленского на президентские выборы в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года.
В частности, согласно результатам опроса:
- 57,1% украинцев не поддержали бы повторное выдвижение;
- 27,9% респондентов поддержали;
- 8,2% украинцев заявили, что до выборов еще много времени;
- 6,7% не смогли ответить на поставленный вопрос.
Согласно результатам опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то:
- 18,3% респондентов проголосовали бы за президента Владимира Зеленского,
- 13,8% - за лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко,
- 8,3% - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко,
- 8% - за лидера партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко,
- 5,8% - за лидера партии "Сила и Честь" Смешко.
Отметим, что социологическое исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.
Ранее "Страна" сообщала, что больше половины украинцев хотят перевыборов в Раду и почти 50% - внеочередных выборов президента.
Также напомним, что две трети украинцев считают, что страна находится под внешним управлением.