В Украине более половины жителей не поддержали бы повторное выдвижение действующего главы государства Владимира Зеленского на президентские выборы в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года.

В частности, согласно результатам опроса:

57,1% украинцев не поддержали бы повторное выдвижение;

27,9% респондентов поддержали;

8,2% украинцев заявили, что до выборов еще много времени;

6,7% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Согласно результатам опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то:

18,3% респондентов проголосовали бы за президента Владимира Зеленского,

13,8% - за лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко,

8,3% - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко,

8% - за лидера партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко,

5,8% - за лидера партии "Сила и Честь" Смешко.

Отметим, что социологическое исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Ранее "Страна" сообщала, что больше половины украинцев хотят перевыборов в Раду и почти 50% - внеочередных выборов президента.

Также напомним, что две трети украинцев считают, что страна находится под внешним управлением.