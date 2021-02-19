В пятницу, 19 февраля, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит пресс-конференция секретаря ведомства Алексея Данилова.

Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Также Данилов рассказал, что под санкции, в частности, попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Данилов сказал, что санкции против Медведчука, Марченко и прочих вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Полный список физлиц, в отношении которых СНБО ввел санкции сроком на 3 года:

Константин Вацковский (гражданин РФ) Виталий Донченко (гражданин РФ) Наталья Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака, против которого уже введены санкции - Ред.) Сергей Лисогор (гражданин РФ) Оксана Марченко Александр Маслюк (гражданин РФ) Виктор Медведчук Михаил Попов (гражданин РФ)

Также Данилов заявил, что в рамках санкций СНБО накладывает своим решением арест на долю Оксаны Марченко в телеканале 1+1. В то же время секретарь заверил, что вещатель продолжит работать.

Видео: YouTube/ Наш

Напомним, 12 февраля Офис президента сообщил, что в пятницу, 19 февраля состоится очередное заседание СНБО, на котором часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме. О том, какие именно вопросы будут рассматривать на заседании, у президента не уточнили, указав лишь, что они касаются угрозы национальной безопасности и что они назрели еще до 2019 года.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк позже сообщил, что заседание СНБО 19 февраля "обязательно спровоцирует очередную нервную реакцию у определенной части политико-бизнесовой элиты страны".

Тем временем националисты из "Правого сектора" и других организаций собрались на акцию под зданием Офиса президента, где и проходило заседание СНБО. Радикалы требуют закрыть ряд СМИ, в том числе и "Страну".