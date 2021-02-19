Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. В "красном" списке, по сравнению с прошлой неделей, число стран уменьшилось еще на три.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

К пятнице, 19 февраля, в "красном" списке оказались Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана и Малайзия. Еще в списке остаются 50 стран, где показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает аналогичный в Украине (148,4).

По возвращении из стран "красного" списка в Украину туристам необходимо будет уйти на 14-дневную самоизоляцию, установив перед этим приложение "Дій Вдома", или в течение суток сдать отрицательный ПЦР-тест. Также самоизоляция не потребуется тем, кто уже получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Также, по данным ведомства, из "красного" списка в "зеленый" перешли Демократическая республика Конго, Гвинея, Лесото, Эсватини, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия и Белиз.

С полной версией списков вы можете ознакомиться на инфографике Минздрава.

Напомним, недавно власти Швеции рассказали о намерении запретить въезд в страну людям, которые не вакцинировались от коронавируса.

Также мы писали, что по данным посла ФРГ, безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза, в частности Германией, не восстановится еще в течение нескольких месяцев.