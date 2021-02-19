Биткоин снова обновил исторический максимум, его цена перевалила за 53 тысячи долларов
В пятницу, 19 февраля, цена криптовалюты Bitcoin в очередной раз обновила свой исторический максимум, перевалив за отметку в 53 тысячи долларов.
Об этом сообщают данные портала Coindesk.
Состоянием на 17:05 (по киевскому времени - Ред.) стоимость криптовалюты биткоин составила $53,102.28. За последние сутки цена за один биткоин колебалась от $51,024 до предоставленного выше результата в 53 тысячи долларов.
Цена биткоина. Скриншот: coindesk.com
Напомним, что новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 50%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
"Страна" сообщала, что 16 февраля днем цена криптовалюты достигла нового исторического максимума в 50 тысяч долларов.
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