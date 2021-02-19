В пятницу, 19 февраля, цена криптовалюты Bitcoin в очередной раз обновила свой исторический максимум, перевалив за отметку в 53 тысячи долларов.

Об этом сообщают данные портала Coindesk.

Состоянием на 17:05 (по киевскому времени - Ред.) стоимость криптовалюты биткоин составила $53,102.28. За последние сутки цена за один биткоин колебалась от $51,024 до предоставленного выше результата в 53 тысячи долларов.

Цена биткоина. Скриншот: coindesk.com

Напомним, что новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 50%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

"Страна" сообщала, что 16 февраля днем цена криптовалюты достигла нового исторического максимума в 50 тысяч долларов.