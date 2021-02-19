Из-за коронавируса "Укрзализныця" отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск
Из-за отнесения Ивано-Франковской области к "красной" карантинной зоне "Укрзализныця" отменит дополнительные рейсы поезда №43 Киев - Ивано-Франковск.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Вместо дополнительных рейсов поезда №43 Киев - Ивано-Франковск, назначенных на 5, 9 марта и 4, 8 марта обратно, "Укрзализныця" запустит спецрейсы поезда №120 Запорожье - Львов 5 и 7 марта (6 и 8 марта обратно).
Напомним, по состоянию на середину февраля "Укрзализныця" уже назначила восемь дополнительных поездов к 8 Марта.
Также мы писали о том, что Ивано-Франковская область уже долгое время является лидером по числу новых случаев Covid-19 среди регионов Украины.
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