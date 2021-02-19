После полноценного возвращения адаптивного карантина, которое запланировано на среду, 24 февраля, в "оранжевой" зоне ограничений окажется Черновицкая область.

Об этом в эфире Радио 10 заявила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

"Мы понимаем, что показатели будут оцениваться накануне для того, чтобы иметь возможность правильно отнести регион в ту или иную зону эпидемиологической опасности. Единственное, что мы точно знаем, что за теми показателями, которые есть сейчас, наш регион попадет в "оранжевую" зону", - сказала чиновница.

Слова об "оранжевой" зоне в Черновицкой области с 06:30. Видео: Facebook/ Радио 10

По состоянию на пятницу, 19 февраля, в Черновицкой области выявили 458 новых случаев коронавирусной болезни, общее число случаев Covid-19 достигло отметки в 50 421.

Ранее мы писали, что 17 февраля в Ивано-Франковской области, которая уже несколько дней остается лидером по суточному приросту больных Covid-19, власти решили ввести жесткий карантин. Ограничения "красной" зоны будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля.

Отметим, что "оранжевая" зона предполагает те же ограничения, что и "желтая", однако властям региона при установлении соответствующего уровня эпидемиологической опасности поручается усилить контроль за соблюдением карантина. Ранее мы приводили полный список ограничений "желтой", "оранжевой" и "красной" карантинных зон.