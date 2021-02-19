На Волыни 62-летний мужчина выжил после того как у него одновременно случился инфаркт, заражение коронавирусом и инсульт, а после этого пациенту пришлось перенести еще несколько операций. Об уникальном случае в соцсети рассказали медики Ковельского горрайонного термедобъединения.

В сообщении говорится о том, что житель поселка Голобы на Волыни Николай Мусь попал в больницу с инфарктом. Позже тест показал, что пациент инфицирован коронавирусом, который привел к инсульту. Потом пациенту удалили желчный пузырь и сделали несколько операций на сердце. И все это произошло за два месяца.

После того, как пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу со вторым инфарктом (первый у него случился восемь лет назад), медики провели ему 10-часовую операцию - аортокоронарное шунтирование и пластику двух клапанов. А через пару дней после хирургического вмешательства тест больного на Covid-19 оказался положительным. К тому же заражение коронавирусом спровоцировало инсульт. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, за жизнь пациент боролся восемь суток. Врачи признаются, что не не надеялись, что он выживет.

Позже выяснилось, что коронавирус дал осложнения и у больного развился острый деструктивный калькулезный холецистит, который привел к дальнейшей интоксикации и требовал срочного оперативного вмешательства. Сердце пациента могло не выдержать очередную операцию. Хирурги провели мини-операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы.

Сейчас Николай Мусь выздоровел. Его выписали из больницы.

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