Сегодня, 19 февраля, в Киеве официально представили бренд-бук и логотип Чернобыльской зоны. Его разработкой занималось украинское креативное агентство Banda Agency.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Чернобыльская зона является уникальным явлением на нашей планете, и мы должны немного изменить основные нарративы, которые используются при ее упоминании. Да, это - зона отчуждения. Но это - зона развития. зона сохранения и памяти, но и зона будущего", - говорит первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

В то же время зампредседателя Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Максим Шевчук заявил, что агентство Banda провела большую работу и с украинскими, и с зарубежными фокус-группами разного возраста и пола. "Они создали портрет типичного посетителя Зоны отчуждения - и на основе разработала стратегию и бренд-бук. Что важно, эта работа была сделана для нас бесплатно", - сообщил он.

В частности, за основу логотипа, который разработало креативное агентство Вanda при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма, приняли форму поверхности реактора, с которого все началось.

Это отправная точка существования лого, которая берет начало с Чорнобиля’86. И с каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования логотипа - 2064, когда Чернобыльская электростанция будет полностью выведена с эксплуатации.

Бренд-бук Чернобыльской зоны. Видео: banda.agency

Ранее "Страна" сообщала, что BMW впервые за 23 года сменила узнаваемый логотип. Теперь символика всемирно известного бренда имеет современный плоский вид, что, по мнению представителей BMW, должно привлечь молодых покупателей.

Также напомним, что главный банк России сделал новый логотип в цветах Украины. Если раньше он был зеленый, то теперь к нему добавили два цвета, как видно на фото выше - синий (вверху) и желтый (внизу), как на государственном флаге Украины.