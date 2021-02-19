Сегодня, 19 февраля, СНБО провел заседание, посвященное очередным санкциям.

На этот раз под них попал Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Все их активы и имущество в Украине будут заблокированы. Основание - следствие СБУ по статье "Финансирование терроризма", в котором депутат и его супруга, к слову, даже не являются подозреваемыми.

Также под санкции попала украинская компания "ПрикарпатЗападтранс", которая контролирует 400-километровый трубопровод, поставляющий в Украину нефтепродукты из России и Беларуси. Ее в СМИ связывали с Медведчуком (хотя сам депутат это опровергает).

Никаких доказательств тому, что один из лидеров ОПЗЖ и его жена финансируют терроризм, СНБО не приводит. При этом есть основания полагать, что в реальности санкции связаны с вышеуказанной "трубой".

В прошлый раз похожим "волевым" решением СНБО закрыл три телеканала, принадлежащие депутату "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку - якобы за получение денег с неподконтрольных территорий. Доказательств этого преступления власть не предъявила.

Сегодня тем же путем пошли в отношении Медведчука. Разбирались в новых санкциях.

Что заявил Данилов по итогам СНБО

Первый пунктом повестки стал вопрос обострения на Донбассе. Зафиксировано увеличение обстрелов. Заслушали доклады главы Генштаба Хомчака, а также разведчиков Буданова и Кондратюка.

Правда, итоговое решение по вопросу засекречено. Но известно, что у Зеленского хотят вернуться к истории с пятью сценариями развития ситуации на Донбассе (об этом говорили еще в 2019 году, но так сценариев и не представили).

Во-вторых, поднимали "вопрос энергетической безопасности". Речь шла о нефтепродуктопроводе из России. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что он "аффилирован с двумя гражданами Украины", хотя "является государственной собственностью Украины". "Он оказался в частных руках по сомнительным процедурам".

По словам Данилова, решили разобраться в этом вопросе. Забегая вперед скажем, что СНБО ввел санкции против компании-оператора "трубы" - ООО "ПрикарпатЗападтранс" (о ней мы еще расскажем ниже).

Ну, и самое важное - санкции ввели против 19 юридических и 8 физических лиц. Из украинцев среди них - Виктор Медведчук и Оксана Марченко. А также гражданская жена уже подсанкционного Тараса Козака Наталья Лавренюк. Остальные - граждане России.

"Санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука... Они (супруги - Ред.) не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться", - уточнил Данилов. В том числе подсанкционной становится доля Оксаны Марченко в телеканале 1+1.

Как сообщил Данилов, СБУ ведет следствие против нардепа и его супруги по статье "Финансирование терроризма". Что и стало причиной санкций.

Иными словами, Медведчук и Марченко пока даже не подозреваемые в этом деле. Однако Зеленский уже назначил их виновными, заблокировав активы на три года.

Среди компаний, попавших под санкции - в том числе и российские авиакомпании, которыми Медведчук и Бойко летали в Москву.

Полного текста решения СНБО пока нет.

Что означают эти санкции?

Как видим, Зеленский продолжил подменять правосудие санкционными процедурами.

Нынешние санкции за "финансирование терроризма" введены против граждан Украины, которые проживают в стране, публичны и доступны для правосудия. При этом по столь тяжкой статье им даже не вручены "пидозры".

Это говорит о том, что никаких доказательств финасирования терроризма у правоохранителей скорее всего нету. Раз пошли не по стандартной законодательной процедуре.

Никакой информации о том, как именно Медведчук "финансировал терроризм" не привел и Данилов. То есть повторилась история с телеканалами, которые также закрыли во внесудебном порядке.

У того, что произошло, есть два измерения.

Первое - политическое продолжение перехода Зеленского в статус "нового Порошенко".

Зе, видимо, всерьез претендует на ту часть электората, которая сегодня контролируется промайданными партиями - в первую очередь "Европейской солидарностью".

На Банковой рассчитывают, что санкционный погром, который учинила власть в отношении ОПЗЖ, можно будет конвертировать в падение поддержки Порошенко, который, мол, мог "прогнуть Медведчука", но этого не сделал.

Решение весьма показательное - видимо, у Зеленского понимают, что поддержки на юго-востоке ему уже не вернуть (особенно после закрытия трех оппозиционных телеканалов). И решили зайти с другой стороны.

Правда, рейтинг "слуг" и лично Зеленского при этом все равно падает.

Второе измерение - бизнесовое. Как упоминалось выше, заблокирован весьма лакомый актив - магистральный трубопровод, по которому в Украину поставляются бензин и дизель. Есть основания полагать, что именно с ним связаны и санкции по Медведчуку.

Разберем эту историю подробнее.

Связан ли Медведчук с нефтегазовой трубой?

Накануне введения санкций активизировались разговоры о том, что меры против Медведчука вводятся в связи с компанией "ПрикарпатЗападтранс", которую он якобы контролирует.

На брифинге в СНБО Данилов о такой взаимосвязи прямо не заявил. Но то, что и компания, и нардеп попали по сути в один санкционный список - факт красноречивый. К тому же секретарь Совбеза туманно намекнул, что "Западтранс" аффилирована с двумя украинцами (хотя чисто юридически ее учредители - иностранные компании). И ее нужно "вернуть государству".

Попытки связать эту компанию с одним из руководителей ОПЗЖ идут уже несколько лет.

Фирма обслуживает магистральный нефтепродуктопровод "Самара Западный", который проходит из России через Украину. По нему качают не сырую нефть, а дизель, бензин и тому подобное - с территории РФ, но в том числе так попадают в Украину и белорусские нефтепродукты. Они идут как на внутреннее потребление, так и для реэкспорта в Евросоюз.

"Западтранс" управляет украинской частью трубопровода - примерно 400 километров - с 2017 года. Такое решение принял тогда Ровненский областной хозсуд.

Тема с этим активом резко активизировалась на днях. 11 февраля, НАБУ вручило подозрение эксперту, чей вывод лег в основу судебного вердикта - по которому ООО "ПрикарпатЗападтранс" получило контроль над частью трубы. Эту часть ей продала российская компания "Транснефть".

Расследование тянулось с того же 2017 года. Но, как видим, дошло до "пидозры" аккурат за неделю до введения санкций.

Правда, само антикоррупционное ведомство ничего не говорило о принадлежности компании Медведчуку. Официально ей владеет резидент Швейцарии Анатолий Шефер. Само предприятие заявляет, что имеет кроме швейцарских, и белорусские инвестиции (один из акционеров - расположенный в Минской области "Нефтебитумный завод").

Однако в группе поддержки НАБУ - среди грантовых активистов - постоянно заявляли, что контролирует компанию лидер "Оппозиционной платформы". Также эту тему эксплуатировали на телеканалах Порошенко. Правда, не приводя никаких прямых доказательств.

Косвенно же заявлялось, что фирмы Шефера когда-то заключали контракты с компанией "МБК Агротехника" жены Медведчука Оксаны Марченко. Других, более убедительных связей, не приводилось.

В 2018 году Медведчук подал в суд на телеканал "Прямой". Телеведущие шоу "Закрытая зона" тогда объвили, что лидер ОПЗЖ контролирует нефтегазовый бизнес между Россией и Украиной.

"И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ", - говорилось в передаче.

Печерский суд признал эти заявления лживыми. "Прямой" пытался обжаловать приговор, но проиграл и апелляцию, и кассацию. Точку в этом деле 1 июля поставил Верховный суд.

Но после того, как НАБУ объявило подозрение судебному эксперту, который выдал разрешение на передачу трубопровода компании "ПрикарпатЗападтранс", разговоры о роли Медведчука возобновились. Поэтому в тот же день - 11 февраля - "Оппозиционная платформа" сделала заявление, что отношения к ее лидеру эта фирма не имеет.

"Заявляем, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа", - говорится в релизе партии.

То есть, не исключено, что санкции против предприятия принимаются на основании не доказанной в судебном порядке связи с Медведчуком.

Интересно, что это уже не первая атака на компанию, которая качает в Украину дизель и бензин. После прихода к власти Зеленского на поставки российского топлива были введены пошлины. Что спровоцировало дефицит осенью 2019 года.

У президента говорили, что таким образом отвечают на последовавшие ранее "бензиновые" санкции России. Но в "ПрикарпатЗападтранс" ответили, что таким образом растет лишь дефицит и цены на внутреннем рынке. После чего вопрос решили, заполнив трубу топливом из Беларуси, которое пошлиной не облагалось.

Еще раз такие пошлины были введены в августе 2020 года. В СМИ тогда заявлялось, что Офис президента ведет курс на "энергетическое обескровливание" Медведчука.

Но в любом случае, новые санкции против компании, которая управляет "дизельным" трубопроводом, могут вызвать остановку импорта этого стратегически важного продукта. Даже безотносительно того, Медведчук его контролирует или кто-нибудь другой.