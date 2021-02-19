Лотерейный билет лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, по которому он якобы выиграл более 500 тысяч гривен, оказался поддельным.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил эту статью", - сказал глава НАПК.

В случае, если НАПК установит отсутствие факта выигрыша, это укажет на наличие состава преступления, предусмотренного статьей о декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2017 году задекларировал выигрыш в лотерею более 571 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", экс-нардеп задекларировал дорогой подарок, квартиры, офисы и несколько земельных участков.