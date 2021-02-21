В Испании приговор рэперу, который критикует монархию, прославляет СССР, Сталина и Ленина, и упоминает Донбасс и "украинских нацистов", вызвал стихийные протесты.

Полиции удалось задержать музыканта, после штурма университета, в котором он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого и вспыхнули беспорядки, которые переросли в стычки с полицией. Число задержанных идет на десятки.

Разбирались, что происходит в Испании и о чем песни Пабло Хасселя, которого обвинили в прославлении терроризма и подрыве государственного строя.

Срок рэперу-антифашисту

Пабло Хасель не впервые стоял перед судом за тексты своих песен. В 2014 году музыканта приговорили к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Но поскольку это была первая его судимость, то исполнение приговора отложили.

В 2017 году Хасель выпустил несколько клипов о референдуме в Каталонии. Спустя год в отношении него начался судебный процесс, после постов в Твиттере, где он прославлял местную запрещенную группировку.

Музыкант вообще оставил немало скандальных твитов. Среди них: "Сталин – выдающийся вождь, отправлявший коррупционеров в ГУЛАГ", "СССР вернется, вернется непременно, поскольку без социализма нет будущего", "Если народ так любит монархию, как нам рассказывает власть, пусть отпустят королевскую семью без сопровождения на наши улицы".

В итоге рэпера обвинили в подрыве государственного строя за критику монархии. После многочисленных апелляций изначальный срок в два года снизили до 9 месяцев, но к этому добавились предыдущие два года, присужденные в 2014 году. То есть рэпера приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. Кроме того, "за леворадикальный терроризм и оскорбление монархии" ему грозит штраф 24 тысяч евро.

После приговора рэпер не захотел просто так сдаваться полиции и забаррикадировался в университете родного города Льейда (Леррида). Он пробыл там более суток. После этого правоохранители пошли на штурм.

Во время стычки сторонники Хаселя бросали в полицейских мебель. Сам рэпер не сопротивлялся, но выкрикивал лозунги, когда его уводили.

Пабло Хаселя выводят после штурма

Массовые беспорядки в защиту рэпера

После задержания в Испании начались беспорядки, которые прошли в Барселоне, Валенсии, Жироне. В них участвовали не только сторонники рэпера, но и недовольные ужесточением законодательства "О свободе выражения мнений".

Протестующие требовали освободить Хаселя. Не обошлось без столкновений. Полицию забрасывали камнями, петардами, поджигали мусорные контейнеры. Досталось витринам магазинов и банков. Силовики в ответ применили дубинки и резиновые пули.

Протесты в Барселоне

В итоге пострадали около 60 человек. Половина из них полицейские.

За рэпера уже вступились испанские деятели культуры и искусства. Среди них режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. Они просят не приравнивать критику монархии к терроризму и пересмотреть законодательство.

Ленин, Сталин и Донбасс. О чем поет испанский рэпер

33-летний рэпер родился в обеспеченной семье в городе Льейда (Леррида) в Каталонии. Его отец был президентом местного футбольного клуба.

Со школы Пабло увлекся коммунистической идеологией. Он признавался, что один из его любимых поэтов Владимир Маяковский.

В 17 лет рэпер дебютировал с треком "Это не рай". В нем говорилось, что капитализм - корень многих проблем, который служит кучке толстосумов.

Часто темами его треков становятся коммунисты, советские деятели, ностальгия по СССР.

Например, в клипе "СССР вернется" рэпер нарезал советскую хронику с Лениным, Гагариным пионерами и рабочими. В описании к ролику перечислены самые выдающиеся достижения СССР, по мнению испанца. Это искоренение безработицы и голода; 7-часовой рабочий день; пенсия в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; один месяц отпуска в год, оплачиваемого государством; бесплатная образовательная система и бесплатное питание в школах.

У испанца также есть песня о Сталине - "Тоска по Иосифу". В ней он называет Сталина "образцовым руководителем, который активно сотрудничал в борьбе с фашизмом и завоевании социализма".

Хасель выпустил такие песни, как "Вся власть советам", "Коммунист", "Кровь Маркса", "Смерть Бурбонам".

За слова в последней песне и привлекли Хаселя. В ней он называет королевскую семью "чертовой диктатурой" и "паразитами".

Есть в треках испанца и строчки об Украине и Донбассе. Например, в песне "Gritan no pasaran" 2014 года есть такие строчки: "нет, мы не поддерживаем русскую буржуазию, но украинские коммунисты используют свое оружие", "чтобы остановить геноцид украинских нацистов я атакую их условия, в противном случае нацисты уничтожат сопротивление и не будет борьбы за диктатуру пролетариата".

"Милиционер-антифашист в Луганске кричит: "Они не пройдут. Горняк на Донбассе кричит: "Они не пройдут" - зачитывает Хасель в конце песни.

(Como grita una miliciana antifascista en Lugansk, No Pasaran.

Como grita un minero en el Donbass, No Pasaran.

Как пишут РИА-Новости, рэпер и его сторонники симпатизируют тем, кто борется с давлением центра, поэтому поддержка воюющих на Донбассе песней не закончилась. Рэпер организовал в Испании несколько концертов в поддержку "ЛДНР" и оправил сепаратистам собранные деньги.

В одном из интервью два года назад музыкант говорил, что, мог бы уехать за границу, как это сделал один музыкант до него, но, если его посадят в тюрьму, то больше людей узнают о том посыле, который он несет.