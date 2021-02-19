В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на охранника консульства Украины, случившееся попало на видео.

Соответствующие кадры опубликовало издание 78.ru.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина с бумагами и пакетом в руках стоит перед дверью консульства. Затем несколько раз бьет ножом человека, который открыл дверь и уходит, выбросив бумаги. Нападавший был в медицинской маске.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападение случилось днем 18 февраля. Злоумышленником оказался мужчина 1986 года рождения, но его мотивы пока неизвестны.

Недалеко от здания находился наряд полиции, который задержал нападавшего, а потерпевшему вызвали скорую помощь.

Охранник получил открытую рану бедра, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в России открыли дело из-за нападения на родственников журналиста Юрия Дудя.

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