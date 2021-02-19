В Украине в 2020 году установлен пятилетний рекорд смертности. За 12 месяцев в стране скончались 616 835 человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot.

Избыточная смертность, по сравнению с тремя предыдущими годами, составила 35 000. Наибольшую смертность за последние три года зафиксировали в декабре 2020 года - умерло 67 тысяч человек. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре этого же года - 63 тысяч смертей.

Самыми популярными причинами смерти украинцев в прошлом году стали сердечно-сосудистые заболевания, в эту группу входят инфаркты и инсульты, а также онкологические заболевания и несчастные случаи. От коронавируса за прошлый год в Украине скончались 18,5 тысяч человек.

Напомним, по итогам 11 месяцев прошлого года Covid-19 занял пятое место среди болезней, из-за которых украинцы умирали в 2020 году.

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