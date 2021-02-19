Сегодня, 19 февраля, в Египте туристический автобус с украинцами и россиянами попал в ДТП на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Египет: на трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Консулы Посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - пишет Николенко.

В то же время, по данным "РИА Новости", никто из находившихся в автобусе шести граждан России серьезно не пострадал.

"По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьёзно не пострадал", - заявили в посольстве РФ в Египте.

По данным агентства, все туристы уже возвращаются в свои отели, они получили только незначительные ушибы.

Скриншот: twitter.com/olegnikolenko_

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте автобус слетел в канал, восемь человек утонули. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина слетела с дороги в оросительный канал.

Также напомним, что в прошлом году в Египте загорелся украинский самолет с почти 200 людьми на борту. У лайнера загорелось шасси после приземления борта.