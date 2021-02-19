Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш пригрозил выйти из состава ТКГ, если руководство украинской делегации не предпримет мер касательно вопроса нерегламентного присутствия на переговорах "общественных экспертов" из "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он заявил в интервью изданию "Остров".

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности… Либо нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, - не пора ли на выход?", - сказал Гармаш.

Он также заявил, что "некие общественные эксперты (из "ЛНР" и "ДНР" - Ред.), представляющие непонятно кого", присутствовали уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ.

"Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ - тоже. Тогда - кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаем марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями? Признаем их право самим приглашать на переговоры "экспертов"? Признаем их полноценной стороной переговоров? Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ, и потом нам будут рассказывать о такой переговорной "традиции". Но ведь традиции создаем мы", - говорит Гармаш.

Напомним, впервые "общественные советники "ЛНР" и "ДНР" участвовали на заседании ТКГ месяц назад, 19 января. Тогда Гармаш выразил свое возмущение и назвал появление "представителей республик" провокацией.

Тем временем недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук принял участие в эфире одного из российских ток-шоу, в ходе которого он поговорил с "главой" неподконтрольной Киеву территории Донецкой области Денисом Пушилиным. При этом на официальном уровне Киев не ведет переговоры с представителями "республик".