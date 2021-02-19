Министерство здравоохранения Украины подтвердило появившуюся информация о дате поставки вакцины от коронавируса. По их данным, препарат компании AstraZeneca прибудет в Украину в течение 20-22 февраля.

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, пишет "Громадське".

В материале издания говорится, что Минздрав ожидает поставки вакцины от коронавируса 20-22 февраля.

Сергей Литовка же сообщил, что деньги на вакцину еще не потратили. По его словам, средства отдадут только тогда, когда препарат будет в Украине.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - говорит Литовка.

Также он добавил, что компания-поставщик обещала, что вакцина поступит 18-25 февраля. Минздрав не влияет полностью на поступление вакцины.

Напомним, что в Украине 15 февраля уже подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca. ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире.

"Страна" сообщала, что глава Минздрава Максим Степанов лично вылетел за вакцинами от коронавируса в Индию.