Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива планирует обратиться в СНБО с требованием запретить деятельность студии "Квартал 95" в Украине из-за концерта, который она давала в 2014 году в Горловке, уже захваченной одним из полевых командиров "ДНР" Игорем Безлером.

Соответствующее заявление Кива сделал в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

"Готовлю официальное обращение в СНБО с требованием немедленно запретить деятельность "95 квартала" в Украине - как организации, которая вела финансово-экономическую деятельность с теми, кого сегодня Зеленский (президент Владимир Зеленский - Ред.) называет террористами и сепаратистами. В 2014 году, в апреле, когда ты, Володя, отбивал чечетку вместе со своей труппой перед Безлером на сцене, я уже в это время держал в руках оружие и выполнял свой долг перед родиной. Только сегодня почему-то ты называешь меня пособником террористов, а себя считаешь.... Или во всяком случае корчишь из себя патриота", - заявил Кива.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Владимир Зеленский и "Квартал-95" давали концерт в уже захваченной сепаратистами Горловке.

Также мы рассказывали, что Зеленский говорил на гастролях в Донецке весной 2014 года.