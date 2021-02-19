В США администрация президента Джо Байдена приняла решения не предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения.

Об этом сообщает газета Politico в пятницу, 19 февраля.

"Администрация Байдена не будет жертвовать бедным странам ни одну из доз вакцины против коронавируса, до того, как большинство американцев будет вакцинировано", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

Напомним, что в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах. В организации обеспокоены, чтобы вакцин хватило и менее состоятельным странам.

Также "Страна" сообщала, что ВОЗ призывает развитые страны делиться с бедными вакциной от коронавируса. Подобный путь, по мнению представительницы ВОЗ, является правильным "как с моральной, так и с экономической точки зрения".