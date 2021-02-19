Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату спустя 107 дней после инициированного предыдущим президентом Дональдом Трампом выхода из него.

Об этом в пятницу, 19 февраля, информирует агентство Associated Press.

По данным журналистов, спецпредставитель США по климату Джон Керри примет участие в онлайн-мероприятиях, посвященных возвращению государства в соглашение. Они будут включать выступления американских послов в Великобритании и Италии, генсека ООН Антонио Гутерриша и спецпосланника генсека ООН по климату Майкла Блумберга.

Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Оно обязывало государство к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. По убеждению Трампа, соглашение было невыгодным для США, так как накладывало на США более жесткие ограничения, чем на другие страны, в том числе и на Китай.

Почти сразу после инаугурации новый президент США Джо Байден подписал указ о начале процесса возвращения США в Парижское соглашение.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На них приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Украина официально присоединилась к соглашению в том же году.