Cудью из Черкасской области посадили на два года за "отмазывание" пьяного водителя
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсети Facebook.
Решение принято 19 февраля. Сообщается, что Пономаренко за 30 тысяч гривен взятки повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.
Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС в течение месяца.
По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".
Это уже второй за неделю судья, получивший тюремный приговор за взятку. Во вторник 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил судья из Закарпатья.
Ранее сообщалось, что судью ОАСК Вовка не смогли принудительно привести на заседание по делу о захвате власти.
Также мы писали о том, как суд приговорил помилованного Зеленским ученого Логунова к 12 годам тюрьмы.