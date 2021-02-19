Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсети Facebook.

Решение принято 19 февраля. Сообщается, что Пономаренко за 30 тысяч гривен взятки повлиял на другого судью, чтобы "отмазать" от наказания пьяного водителя.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС в течение месяца.

По данным ЦПК, приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов, относительно которых Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и обвинил в "систематических нарушениях".

Это уже второй за неделю судья, получивший тюремный приговор за взятку. Во вторник 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил судья из Закарпатья.

Ранее сообщалось, что судью ОАСК Вовка не смогли принудительно привести на заседание по делу о захвате власти.

Также мы писали о том, как суд приговорил помилованного Зеленским ученого Логунова к 12 годам тюрьмы.