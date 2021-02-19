Несовершеннолетняя девушка наложила на себя руки в Днепропетровской области. Трагедия произошла 18 февраля, около 20:40, в одном из домов в селе Знаменовка. К месту вызвали все экстренные службы, передает "Информатор" со ссылкой на источник в региональном ГУНП.

Известно, что 17-летняя девушка повесилась на веревке, один конец которой она закрепила на лестнице. Предсмертную записку правоохранители не обнаружил.

По предварительным данным, девушка была студенткой Днепровского колледжа туристической сферы.

Напомним, в Киеве несколько дней подряд происходили суициды несовершеннолетних девушек. По словам заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александра Урина, в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно возросла тенденция суицидальных настроений.

Также после череды подростковых смертей в Украине снова заговорили о так называемых группах смерти, подробнее об этом можно почитать здесь.