Черноморская таможня сделала для своих сотрудников календарь на 2021 год в стиле криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены". Для него снялись сами таможенники, перевоплотившиеся в образы бандитов.

Фотографии календаря опубликовал пользователь социальной сети Twitter.

Примечательно, что на каждой странице календаря помещены также шуточные сообщения, такие как "Есть только для места для контрабаса: или Филармония, или склад конфиската", "Ну что там с контейнером? Все в порядке, иногда бананы - это бананы", "Коалиция джентльменов таможенного правопорядка", "Крым наш - досмотрим груз" и другие.

Тем временем представители Черноморской таможни подтвердили изданию Zaxid, что действительно создали такой календарь - он предназначался исключительно для сотрудников ведомства.

Напомним, недавно в Польше вышел календарь с надписью "Российская Федерация" рядом с крымскими мечетями. МИД Украины направило ноту польским дипломатам.

Ранее мы писали о том, как мошенники выдавали украинским пенсионерам календарики вместо денежной помощи.