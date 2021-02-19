В Чехии, где полностью запрещен въезд в страну иностранцам, местных жителей обяжут носить одновременно две медицинских маски или специальные респираторы во всех публичных местах с высокой концентрацией людей.

Об этом сообщает Expats.cz.

Как говорит министр здравоохранения Чехии Ян Блатный, респираторы, маски с наночастицами или сразу две обыкновенных хирургических маски будут обязательны к ношению в магазинах, общественном транспорте и любых других общественных пространствах.

В то же время тканевые маски больше не будут считаться средством защиты. Эти меры вступают в силу с понедельника.

Помимо этого, чешские власти объявили, что продолжают действовать ограничения на работу магазинов: открытыми остается только часть из них, и в них действуют жесткие правила социальной дистанции. Это связано с тем, что система здравоохранения не справляется с пандемией коронавируса. В том числе, отметили в правительстве, в Чехии свирепствует так называемый "британский штамм" болезни.

Отметим, что в Чехии за последние сутки выявлено более 11,5 тысячи новых случаев: это третий день подряд, когда их обнаруживают более 10 тысяч. Больницы страны перегружены, в тяжелом состоянии находится более 1,2 тысячи пациентов с Covid-19.

Напомним, что в Норвегии также хотят рекомендовать защищаться от коронавируса сразу двумя масками. В частности, там хотят ввести ношение медицинской повязки, а поверх нее тканевой маски.

Ранее "Страна" сообщала, что в США доказали, что маски уменьшают риск быть госпитализированным с Covid-19. Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательное ношение защитных масок на лице.