В разных городах Испании три дня проходят массовые беспорядки. Активисты выступают против решения суда арестовать рэпера Пабло Аселя на девять месяцев за прославление терроризма и оскорбление короны. По меньшей мере 80 человек задержаны и более 100 пострадали.

Об этом пишет издание The New York Times.

Сотни демонстрантов вышли на улицы Барселоны и других городов Каталонии, а также в Валенсии и Таррагоне, чтобы отстоять свободу слова в стране.

Глава испанского правительства Педро Санчес в пятницу, 19 февраля, призвал к спокойствию участников беспорядков, возникших после заключения под стражу рэпера Пабло Аселя.

"Для демократии неприемлем любой вид насилия, и исключений нет никаких, потому что насилие - это удар по свободам других", - приводит его слова испанское издание "Паис".

На этой неделе 32-летний рэпер Пабло Асель (настоящее имя — Пабло Ривадулья Дуро) начал отбывать девятимесячный срок за прославление терроризма и оскорбление испанской короны. Это не первый приговор музыканта, который в песнях и в социальных сетях обращался к политическим проблемам и выражал свои крайне левые взгляды.

Рэпер назвал представителя королевского дома вором и паразитом, а полицию обвинил в пытках и убийствах демонстрантов и мигрантов. Суд приговорил рэпера чуть более чем к двум годам заключения и штрафу в размере €24,3 тыс. Позже апелляционная инстанция сократила срок до девяти месяцев. Многие испанцы увидели в его приговоре ограничение свободы слова.

Напомним, недавно в Мадриде полиция разогнала толпу молодых людей, игравших в снежки на площади после прошедшего сильного снегопада.

Ранее "Страна" писала, о том, что в Испании после карантинных протестов задержаны около полусотни человек.