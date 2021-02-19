В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на работника генконсульства Украины. Его задержала полиция.

Об этом со ссылкой на МВД РФ пишет "РБК".

В частности, около полудня в расположенное по улице Бонч-Бруевича учреждение зашел мужчина, который по неустановленной причине нанес ножевое ранение работнику консульства.

"У здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали "скорую" помощь", - говорят представители МВД.

В то же время, по данным местного издания, мужчина напал на охранника. Тот сообщил ему, что день не приемный, после чего посетитель достал нож и ударил сотрудника дипломатического ведомства. После этого он остался в вестибюле консульства до приезда полиции.

Позже стало известно, что пострадавший 31-летний охранник был доставлен в Мариинскую больницу, врачи оценили его состояние как легкое. Нападавшего доставили в полицию. Им оказался 34-летний местный житель, отец которого является уроженцем Украины. Причины произошедшего устанавливаются.

Сейчас данная информация проверяется сотрудниками МИД Украины.

Напомним, мы писали о том, как в октябре прошлого года в Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства.

Кроме того, сообщалось, что в начале февраля 2021 году здание генконсульства России в Нью-Йорке забросали банками с краской. Это случилось во время митинга, который проходил возле здания и в котором участвовало около 10 человек.