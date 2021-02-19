Правоохранители Закарпатья передали в суд обвинительный акт в отношении троих жителей Львовской области, которые организовали схему вымогательства денег за нераспространение компрометирующих видео. Об этом сообщает Департамент миграционной полиции на своей странице в Facebook.

Как установило следствие, преступная группа состояла из женщины и двоих мужчин. Они работали по такой схеме: 30-летняя женщина знакомилась с выбранной жертвой, соблазняла и приводила на съемную квартиру. В момент интимных отношений в помещение врывались двое мужчин, которые снимали все происходящее на видео. После этого за нераспространение роликов требовали от мужчин денежные средства. Суммы озвучивали в зависимости от материального достатка лиц - это от 9000 грн до 10 000 долларов США

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали на территориях нескольких областей. В августе 2020 года злоумышленников задержали во время реализации очередного преступного замысла. Тогда же, проведя осмотр их автомобиля, правоохранители нашли и изъяли поддельный паспорт гражданина Украины.

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