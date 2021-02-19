Украинцев становится все меньше. На днях Госстат обнародовал демографическую статистику за 2020 год - численность населения на 1 января 2021 года составила 41,588 млн человек, что на 314,1 тысяч меньше, чем годом ранее.

Одна из главных причин демографического кризиса, как и ранее, - низкая рождаемость.

Если в 2019 году Госстат зафиксировал 308,8 тысячи новорожденных, то в 2020 году - порядка 293,5 тысячи, то есть почти на 15,4 тысячи меньше.

При этом незначительно снизилась детская смертность: детей до года в 2019 году умерло 2189, а в прошлом году - 1988.

Но общая смертность, наоборот, бьет рекорды.

Если в 2019 году зафиксировали 581,1 тысячи умерших, то в 2020 году — 616,8 тысячи, или на 35,7 тысячи больше.

В итоге на 100 умерших в Украине - всего 48 новорожденных, то есть демографический кризис продолжает нарастать.

Если же брать природную убыль населения (разница между умершими и живорожденными), то она, по итогам 2020 года, превысила 51 тысячу человек.

По рождаемости особых вопросов нет - динамика резко пошла на спад еще несколько лет назад, и цифры продолжают сокращаться в рамках общего тренда.

Бросаются в глаза высокие показатели смертности, которые превышают аналогичные за 2019 год на 35,7 тысячи.

На первый взгляд, объяснение лежит на поверхности - коронавирус. Но, по данным Минздрава, статистика летальности от ковида намного меньше. На 19 февраля зафиксировано 24,97 тысячи смертей от коронавируса. Но на 1 января 2021 года их было чуть больше 18 тысяч.

То есть даже без учета коронавирусных смертей, в 2020 году умерло почти на 18 тысяч человек больше, чем в 2019 году.

Как считает экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас, фактически официальная статистика подтверждает, что данные по летальности от ковида в Украине занижены.

"Почти не проводилось тестирование всех умерших на ковид, хотя изначально такие попытки были. Но на поток исследования так и не поставили. Я общался по этому поводу с лабораториями, там сказали, что не успевают справиться с валом ПЦР от живых пациентов, мертвыми, дескать, некогда заниматься. Тем более что там сравнительно сложная система подготовки материала для исследований", — рассказал Протас.

Поэтому, по его словам, реальное количество смертей от ковида (а значит, и показатели смертности, которые, как принято считать, в Украине не очень высокие), в реальности могут оказаться намного выше официальных.

Госстат дает разбивку по причинам смерти, правда, пока есть данные только за январь-ноябрь 2020 года и классификация слабо детализирована.

Но коронавирус выделен отдельной строкой. Указано, что за 11 месяцев 2020 года от подтвержденного ковида умерло 13879 тысяч человек, а от неидентифицированного - всего 655 человек.

При этом еще 13893 украинца, по данным Госстата, скончалось от болезней органов дыхания. Уточняется, что 9062 из них - от пневмоний и гриппа, по остальным конкретики нет.

"Но даже если взять пневмонию и грипп, то тут тоже может быть немало "замаскированного" ковида, так как, вопреки заявлениям Минздрава, на коронавирус больные с пневмонией и гриппом тестировались выборочно, без системы.

Также непонятно, сколько смертей от других болезней (скажем, сердца, онкологии и др.) мог на самом деле спровоцировать коронавирус", - говорит Протас.

К примеру, в январе 2020 года, когда эпидемии в Украине еще не было, от пневмонии и гриппа умер 621 человек. Но средний показатель смертей от пневмоний и гриппа за 11 месяцев 2020 года - уже больше 823 человек в месяц.

Поэтому реальная смертность от коронавируса в Украине может оказаться не порядка 2%, как говорят в Минздраве, а существенно выше - до 4%. На этом фоне затягивание вакцинальной кампании выглядит уже не столь безобидно.

"Разобраться в ситуации и точно сказать - что у нас со смертностью от ковида, на самом деле сейчас уже сложно, а то и вовсе невозможно. Системы эпидемиологического надзора у нас фактически нет, электронная система регистрации работает плохо, а бумажная - практически уничтожена. На самом деле на статистику могли повлиять и другие факторы. Скажем, непонятно, сколько "лишних" смертей дал нам запрет на госпитализацию (ведь были случаи, когда люди умирали прямо в приемных отделениях), и, наоборот, не было ли "приписок" по ковиду, когда в причинах смерти медики специально указывали коронавирус, чтобы получить доплаты", - говорит Протас.