Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал запуск Украинского центра противодействия дезинформации (ЦПД). Старт его работы запланирован на март этого года.

Об этом чиновник в пятницу, 19 февраля, сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Ткаченко, запуск нового органа он анонсировал в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале 1+1.

"Темой эфира, в частности, была так называемая "Пятая колонна", а именно СМИ, которые работают в Украине, но против Украины, используя российские нарративы. Работа таких людей, называющих себя "журналистами", "блогерами", "лидерами общественного мнения" на самом деле ничего общего с журналистикой не имеет. Это лишь инструмент для вбрасывания фейков и дезинформации, замаскированный под СМИ", - пишет чиновник.

В свете этого Ткаченко заявил, что Минкульт запустит Украинский центр противодействия дезинформации уже в марте. Новая структура, должна будет "эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор". Набор сотрудников в ЦПД уже идет.

Министр также заявил, что основными направлениями работы ЦПД будут выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.

"(Центр) будет отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Еще одна важная составляющая - повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, отличать фейки от настоящих новостей", - добавил чиновник.

Также Ткаченко выразил надежду на продуктивное сотрудничество в вопросе борьбы с фейками с другими органами исполнительной власти: СНБО, Офисом Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, МИД и Минцифры.

Напомним, в декабре прошлого года в Верховной Раде должны были пройти парламентские слушания "Свобода слова или свобода лжи: факты или фейки". Однако мероприятие было перенесено на неопределенный срок.

Также в конце прошлого года стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам борьбы с фейками.