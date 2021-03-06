В этом году Масленица продлится с 8 по 14 марта. Праздничные дни приходятся на начало весны, их называют Сырной неделей, а отмечают весело и вкусно.

Когда Масленица-2021

Дата Масленицы зависит от даты Великого поста (в этом году он продлится с 15 марта по 1 мая). Поэтому неделя накануне поста считается подготовительной, когда еще можно есть яйца и молоко, но мясо есть не полагается. Отсюда и другие названия блинной недели - Сырная, Мясопустная, Широкая, Честная.

В народе каждый день Масленицы имеет свое символическое значение и название. Завершается Сырная неделя Прощеным Воскресением, 14 марта, когда по церковной традиции просят прощения не только у тех, кого вы действительно обидели, но и у всех знакомых. Обычно люди при встрече говорят друг другу "Прости меня!" На это отвечают "Бог простит, и я прощаю!".

Такое приветствие дает понять, что никакая обида не сможет сделать вас врагами и что каждый из вас способен на прощение.

В народе есть немало устоявшихся выражений и фразеологизмов о празднике. Одно их них "Не все коту масленица" означает, что за периодом веселья последует Великий пост, а потому период благополучия может закончиться.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

В Сырную седмицу перед постом нельзя гневаться и обижать близких людей. Нужно придерживаться воздержания в отношении мясных продуктов, но рыбу, яйца и молочные продукты есть в этот период разрешено.

Убирать в доме можно, но на бытовые дела часто лучше не отвлекаться, стараться проводить день в тихой радости и молитве, наполняя эту неделю посещением богослужений и добрыми делами.

Работать на Масленицу тоже можно. Запретов на труд на этой неделе нет.

Традиционным украинским обрядовым блюдом на Масленицу считаются вареники с творогом, которые подавали на стол с маслом и сметаной. Хотя блины тоже были распространенным блюдом, которое готовили еще до принятия православной веры.

Каждый день недели отмечали по-особенному:

"Встреча" отводилась на то, чтобы встретить Масленицу и провезти в санках соломенное чучело, говоря "Встречай Масленицу", "Приехала Масленица". После этого чучело устанавливали на центральной площади в селе или районе.

отводилась на то, чтобы встретить Масленицу и провезти в санках соломенное чучело, говоря "Встречай Масленицу", "Приехала Масленица". После этого чучело устанавливали на центральной площади в селе или районе. "Заигрыш" был для катания на снежных горках, в которых участвовали не только дети, но и молодежь. Девушки присматривали себе женихов, а парни - невест. Но если верить прогнозу погоды, то в этом году оттепель помешает отпраздновать вторник как положено.

был для катания на снежных горках, в которых участвовали не только дети, но и молодежь. Девушки присматривали себе женихов, а парни - невест. Но если верить прогнозу погоды, то в этом году оттепель помешает отпраздновать вторник как положено. "Лакомка" выпадала на среду. В этот день зятьев угощала блинами теща.

выпадала на среду. В этот день зятьев угощала блинами теща. "Разгульный четверток" . С четверга начиналась "Широкая масленица", на этот день приходились наиболее массовые гуляния и катания на санях.

. С четверга начиналась "Широкая масленица", на этот день приходились наиболее массовые гуляния и катания на санях. "Тещины вечера" - когда теща наносила зятю ответный визит.

- когда теща наносила зятю ответный визит. "Золовкины посиделки" начинались в субботу, молодая невестка приглашала всех родственников к себе в гости.

начинались в субботу, молодая невестка приглашала всех родственников к себе в гости. "Прощенным днем" было воскресенье. С утра посещали церковь, а потом - знакомых и родственников, чтобы попросить друг у друга прощение за нанесенные обиды. Вечером сжигали чучело масленицы и ходили в баню.

Кстати говоря, сжигание чучела Масленицы тоже было обрядом, связанным с проводами зимы и встречей весны. Многие обычаи праздника не имеют отношения к церковной традиции.

Масленица - настолько разносторонний и веселый праздник, что настроится на него предлагаем, посмотрев мультфильм режиссера Роберта Саакянца "Ишь ты, Масленица!"(1985) о бедняке, который наказал богача за жадность.

Ранее мы писали, что украинцы будут отмечать Пасху 2 мая, в воскресенье. Всего в мае мы будем отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.