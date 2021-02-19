Одна из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь попала на борды в киевском метро.

Соответствующее фото в Facebook опубликовал волонтер Руслан Кошовенко.

Фото Яны Дугарь появилось на серии бордов "Женщины на войне" от Всеукраинского женского движения "За свободную Украину!". Дугарь запечатлена на снимке в форме, подпись к фото гласит: "В свои 19 она служит на передовой".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Вину все трое не признают. В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства.