Обвиняемая в убийстве Шеремета Дугарь попала на борды в киевском метро. Фото
Одна из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь попала на борды в киевском метро.
Соответствующее фото в Facebook опубликовал волонтер Руслан Кошовенко.
Фото Яны Дугарь появилось на серии бордов "Женщины на войне" от Всеукраинского женского движения "За свободную Украину!". Дугарь запечатлена на снимке в форме, подпись к фото гласит: "В свои 19 она служит на передовой".
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.
Вину все трое не признают. В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства.