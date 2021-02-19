У одного из сотрудников посольства Нидерландов в Украине неизвестные украли велосипед. В последний раз транспортное средство видело возле здания Национального антикоррупционного бюро.

Об сообщил первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Людвиг Смур на своей странице в Facebook и прикрепил соответствующие фото.

Он рассказал, что ездит каждый день на работу на велосипеде и добавил, что одному из его коллег "повезло меньше".

"В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне", - написал Смур.

Он добавил, что его коллега уже написал соответствующее заявление в полицию.

Знакомый пострадавшего дипломата, старший аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Анатолий Окситюк прокомментировал произошедшее.

"У моего знакомого голландского дипломата украли велосипед. Возле НАБУ. Воистину, Украина - это Европа. Территория варваров", - написал он.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве угнали велосипед прямо на глазах у девочки.

Также сообщали, что как ранее в министра транспорта Бельгии украли велосипед пока он рассуждал о велодорожках.