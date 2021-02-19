В субботу, 20 февраля, в Украине ожидается существенное повышение температуры днем. Но ближайшей ночью холода еще заявят о себе морозами до -19. Об этом сообщает Укргидрометентр.

Судя по опубликованной карте погоды, в ночь на субботу самыми холодными регионами Украины станут северные, где столбики термометра опустятся до -19, а также часть центральных и Харьковская область, где ожидается до -17.

На юге, в Донецкой и Луганской области ночью до -14. В западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях - 4...-10 градусов мороза. На Закарпатье -1...-3.

В дневные часы большая часть западных регионов войдет в зону плюсовой температуры +1...-4 градуса. На остальной территории Украины от -1 до -7.

В Киеве в ночь на субботу ожидается до -14 градусов. Днем -1...-3 ниже ноля.

На Правобережье страны в субботу вероятен небольшой снег. На остальной территории без осадков, местами туман.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу большую часть Украины накроют морозы более 20 градусов. Карта погоды по регионам.

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