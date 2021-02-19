В Германии заговорили о возможности окончания общенационального локдауна. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в пятницу, 19 февраля.

По словам министра, уровень заражаемости Covid-19 в стране немного падает на фоне устойчивого роста вакцинации, поэтому возможны ослабления ограничений, нацеленные на сдерживание коронавируса. При этом сказал, что "вирус не сдается".

"Отмечается растущая потребность в отмене локдауна, и это возможно, но нам необходимо быть осторожными, чтобы не ставить под угрозу наши достижения", - сказал Шпан.

По информации западных СМИ, глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что уровень инфицирования коронавирусом в Германии остается неизменно высоким.

"По всей видимости, число случаев заражения в стране стагнирует. Мы, вероятно, вновь находимся на переломном этапе", - говорит Вилер.

На этой неделе Шпан заявил, что Германия с марта 2021 года предложит своим гражданам бесплатные тесты на выявление Covid-19.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. А с 5 января 2021-го в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства.

В Германии с начала пандемии Covid-19 выявили свыше 2,3 млн случаев заражения, более 67,5 тыс. инфицированных скончались. При этом зарегистрировано свыше 2,1 млн выздоровлений от заболевания Covid-19.

Ранее мы писали о том, что Меркель продлила локдаун до 7 марта после первых признаков третьей волны коронавируса в Германии, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля. В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года.

Также "Страна" сообщала о том, что 21-22 февраля в Украину приедет первой партии вакцины от коронавируса. Это будет препарат компании AstraZeneca, произведенный в Индии.