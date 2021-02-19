В пятницу, 19 февраля, недалеко от здания КГГА по ул. Крещатик, где в этом году власти обещают провести капитальный ремонт, подвесной дорожный знак оторвался и упал на проезжую часть, повредив стоящие на светофоре автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.



Журналисты опубликовали видео инцидента, подписав его иронично: "Под КГГА сразу два водителя получили знак свыше".

Известно, что упавший дорожный знак повредил заднюю дверь автомобиля Nissan и задел автомобиль Seat.

Напомним, 18 февраля Рада одобрила законопроект о растаможке "евроблях". Протестующие назвали это решение "подачкой"

Как сообщала "Страна", 16 февраля, Верховная Рада 325 голосами "за" приняла во втором чтении законопроект №2695, который предусматривает поднятие штрафов в шесть раз за превышение скорости. Документом предусмотрено также увеличение штрафов за нарушение ПДД, в том числе за пьяную езду, бегство с места аварии, передвижение не пристегнутым, беседу по телефону без гарнитуры, проезд на запрещенный сигнал светофора, неправильный обгон и многое другое.